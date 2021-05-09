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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Anneler Günü'nü kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başta tüm şehitler ve gazilerin anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, anneliği, "sevgi, emek, güven, şefkat, merhamet, fedakarlık" olarak tanımladı.

Hayatın ilk belirtileriyle, anne ve çocuk arasında kurulan kutsal bağın, ömrün sonuna kadar tüm sıcaklığıyla sürdüğünü vurgulayan Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Varlıkları güvenin, emniyetin ve huzurun sebebidir. Aradan yıllar geçse, büyüsek, yetişkin birer insan olsak da bu durum hiç değişmez. Bazen onlara doyamadan erken ayrılmak zorunda kalırız. Ama ayakları altında serili bir cennetin müjdesi içimizi ferahlatır. Bazen de onlar doya doya koklayamaz evlatlarını. Acıları, hepimizi yaralar. Bir güne sığdırılamayacak duygularla başta tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, Diyarbakır'da sabır ve umutla çocuklarının yolunu gözleyen annelerimizin, evde, iş hayatında, emeği ve alın teriyle hayırlı evlatlar yetiştirmek için çabalayan annelerimizin ve bir çocuğun hayatını sevgisiyle değiştiren tüm koruyucu annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum."

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