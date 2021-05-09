CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul tehdidi! HDP için olay sözler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeye mesafe koyacağız, paralarını ödemeyeceğiz; bizden bir banka kredi verirse günü geldiğinde o da görür" dedi. Millet İttifakı içinde HDP'nin olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ancak demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerden biri…” ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ündemdeki tartışmalara ilişkin yine sert çıkışlar yaptı. Kanal İstanbul ihalesine katılacak ülkeleri tehdit eden Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin yayından kaldırdığı çizgi filmi CHP hesaplarından yayınlayacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, ‘HDP’nin Millet İttifakı içinde olmadığını, ancak demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerden biri olduğunu söyledi. İşte Kılıçdaroğlu'nun T24'e yaptığı açıklamalardan satır başları...

AK Parti'nin animasyon filmini görünce inanamadım...

İçinde benim ağzımdan defalarca “128 milyar dolar nerede?” sorusunun yöneltildiği AKP’nin CHP’ye yönelik animasyon filmini gördüğümde inanamadım. Animasyonu gülümseyerek izledim ve arkadaşlara, ‘Gerçekten bunu AKP’nin yayına koyduğundan emin misiniz?’ diye sordum. ‘Evet’ dediler, ‘Çok iyi, o zaman biz bunu alalım kendi sitemize koyalım. Biz de bunu yayınlayalım’ dedim...

-Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti herhangi bir savaşa girse kendisine ait bir senti bile yok. Merkez Bankası’nda şu anda eksi 46 milyar dolarlık bir rezerv var. ‘128 miyar dolar nerede?’ sorusunun peşini bırakmayacağız.

Sedat Peker'in Mehmet Ağar açıklamaları...

- (Sedat Peker’in eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar'a yönelik iddiaları) Değişik mafya örgütleri var Türkiye’de, bunlar zaman zaman bir araya geliyorlar, zaman zaman da çatışma içindeler. Sedat Peker, yurt dışına giderken bunlar ne kadar suçlu olup olmadığını bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Pasaport verildi mi? Verildi. Gönderildi mi? Gönderildi. Bir başka mafya lideri, bir ülkenin siyasal partisinin lideri olan bir kişi tarafından hapishanede ziyaret edildi mi? Edildi. Serbest bırakıldı mı? Bırakıldı? Onunla ilgili özel düzenleme yapıldı mı? Yapıldı. Eski bir İçişleri Bakanı bunlarla beraber bir fotoğraf verdi mi? Verdi. Şimdi kendi aralarında kavga var ve devlet seyirci. Garip olanı bu.

Kanal İstanbul projesine girene...

- Şunu açık ve net olarak ifade edeyim. İster ihale etsinler, ister etmesinler, kime verirlerse versinler. İktidar olduğumuzda; bir, eğer o ihaleye giren yabancı bir ülke olursa biz o yabancı ülkeyle aramıza mesafe koyacağız.

- İki; bunların paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz. Nereye giderlerse gitsinler. Türkiye, soyulacak bir ülke değildir. Türkiye, birilerine rant yaratacak bir ülke değildir.

- Ben bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum. Arada bir gündem değiştirmek için bunu yapıyorlar. Hiçbir ülkenin şirketinin de kalkıp bu projeye gireceğini de düşünmüyorum. Bankaların buna finans kaynağı ayıracağını da düşünmüyorum.

- Eğer bizden bir banka buraya kredi verirse günü geldiğinde o da görür. Bakın bu kadar açık, net söylüyorum. Bu ülke talan ülkesi değildir. Herkesin sorumluluğu vardır. Kredi açanın da sorumluluğu vardır. Bizimle dost olan ülkelerin de kendilerine göre sorumluluğu vardır.

Millet İttifakı’nın genişlemesi

(Meral Akşener’in Millet İttifakı’nın genişleyebileceği çıkışı) Millet İttifakı’nın bileşenleri olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemden ne anlıyoruz, bizim bunu da vatandaşın önüne koymamız lazım. Biz bir çalışma yapıyoruz. Sayın Davutoğlu bir çalışma yaptı ve çalışmayı bize ve diğer partilere sundu. Sayın Babacan bir çalışma yapıyor. Biz bir çalışma yapıyoruz. Çalışmamızı bitirdik, Merkez Yönetim Kurulu’na sunduk. Daha sonra bunu ilkeler haline getirmemiz lazım. O ilkeleri belirledikten sonra da herhalde oturulup, Millet İttifakı’nı oluşturan partiler bir araya gelip bir karar vereceklerdir.

‘Millet İttifakı’nın içinde HDP yok ama…’

- “Millet İttifakı, HDP’yi nerede tutacak?” Şimdi bizim Millet İttifakı’nın içinde HDP yok. Ama HDP’nin yöneticileri de zaman zaman güçlendirilmiş parlamenter sistemden söz ediyorlar. Onların da hakkını yememek lazım. Dolayısıyla, bu düzenleme bir anayasal değişikliği gerektiriyor. Dolayısıyla, anayasal bir değişiklik olduğu zaman, parlamentoda bütün partilerin destek vereceği bir düzenlemeyi istersiniz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerken, Cumhur İttifakı’nı oluşturan pek çok milletvekili, var olan sistemin hatalarını gördüler, bunun Türkiye için bir felaket olduğunu gördüler, bir derebeylik anlayışının Türkiye’ye egemen olduğunu gördüler. Dolasıyla, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyi onlar da kabul edeceklerdir diye düşünüyorum. HDP’yi de bu bağlamda düşünmemiz lazım. HDP, elbette ki siyasal yaşamımız açısından, siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. HDP de bu unsurlardan birisi zaten.