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Londra'da Müslüman aday Sadık Han ikinci kez belediye başkanlığını kazandı

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da yapılan belediye başkanlığı seçiminde, İşçi Partisinin Müslüman adayı Sadık Han, üst üste ikinci kez göreve getirildi.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan belediye başkanlığı seçiminde, İşçi Partisinin Müslüman adayı Sadık Han, üst üste ikinci kez göreve getirildi.

Londra'da yaklaşık 6 milyon seçmenin, belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini belirlemek için 6 Mayıs'ta sandık başına gittiği seçimin resmi sonuçları açıklandı.

İşçi Partisi ile iktidardaki Muhafazakar Parti'nin adaylarının arasında geçen yarışta, 1 milyon 206 bin 34 seçmenin oyunu alan İşçi Partisi adayı Sadık Han, güven tazeledi.

Han'ın en yakın rakibi Muhafazakar Parti adayı Shaun Bailey ise 977 bin 601 oyda kaldı.

İkinci kez kazandı

Böylece Han, 2016'daki seçim zaferinin ardından ikinci kez 5 yıllığına başkenti yönetme hakkını elde etti.

Oyların yüzde 55,2'sini elde eden Han, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, " koronavirüs salgınının karanlık günlerinden sonra Londra'da daha aydınlık bir gelecek inşa etmek için çalışacağını" belirtti.

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