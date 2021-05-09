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Leeds United, Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istiyor

Bonservisi Celta Vigo'da olan ve West Bromwich Albion'da kiralık olarak forma giyen Okay Yokuşlu'nun yeni sezon Leeds United'a transfer olup kariyerine İngiltere'de devam edeceği iddia edildi.

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Football Insider'da yer alan habere göre İngiltere'nin köklü kulübü Leeds United, Okay Yokuşlu ile ilgileniyor. 27 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'de kalmak istediği ileri sürülen haberde oyuncunun yeni durağının Leeds United olabileceği konuşuluyor.

İspanyolların önde gelen yayın organı AS'a dayandırılan bilgiye göre, Celta'nın yıldız futbolcuyu satmayı planlamasına rağmen West Bromwich Albion'ın oyuncunun sözleşmesini kalıcı hale getirme seçeneği bulunmuyor.

Kümede kalma savaşı veriyor
Ocak ayında kiralık olarak Celta Vigo'dan lacivert beyazlıların kadrosuna dahil olan Okay Yokuşlu, Premier Lig'de çıktığı 12 maçta 1 asist yaptı. Ligde zor günler geçiren ve kümede kalma savaşı veren West Bromwich Albion, sezonun bitimine 4 maç kala düşme hattının 10 puan gerisinde sondan ikinci sırada bulunuyor.

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