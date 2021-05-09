Meral Akşener'den flaş Esad iddiası! İnşallah doğrudur diye dua ettim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümetin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştüğünü iddia etti.

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Karar TV’de Gündem Özel programında İYİ Parti lideri Meral Akşener, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Meral Akşener, hükümetin bugün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştüğünü öne sürdü. Akşener, “Beşar Esad’la bugün görüşülüyor diye duydum. İnşallah doğrudur diye dua ettim” dedi.

Öte yandan, Elif Çakır, izleyicilerden gelen yorumları okurken, Akşener için, Almanya Başbakanı Angela Merkel benzetmelerinin yapıldığını söyledi.

Akşener ise bu benzetmeye mutlu olurken, “Çok teşekkür ederim” dedi.

Soylu'ya 'stajyer bakan' tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisi için kullandığı “Stajyer Bakan” sözlerine de bir yanıt veren Akşener, “Bu stajyer bakan… Övünüyorum bu stajyer bakan sözünden. Bu stajyer bakan vesayet odakları ile hem de bir kısmının belinde silah varken, onlara kafa tuttu ama patronunun önünde kafayı eğmedi” dedi.

İmamoğlu'na inceleme yorumu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili inceleme için de konuşan Akşener, “Trajik bir durum bu. Adaletin ortadan kalktığı… Böyle bir iktidar zihniyetiyle karşı karşıyayız. İşte bütün bunlar tek adam rejiminin Türkiye’yi getirdiği noktadır” diye belirtti.