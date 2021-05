‘Hüseyin Hasan Yılmaz’ güçlü saçlara sahip olmanın yollarını açıkladı

Ünlü kuaför Hasan Hüseyin Yılmaz, saçları fazla sık yıkayıp temizlemek, şampuanlamak saç derisini kuruttuğunu ve muhtemel olduğunca bu sıklığı eksilmek gerektiğini belirtti. Hasan Hüseyin Yılmaz ayrıca güçlü saçlara sahip olmanın yollarını açıkladı.

Dinç, gür, canlı, aydınlık saçlara sahip almak herkesin hayalidir. Ancak yılların hızlı bir şekilde ilerlemesi, modern yaşamın stresli günleri, yamalı ve sağlığa zararlı gıda, geçirilen hastalıklar, genetik faktörler, dahası saçlara profesyonel olarak uygulanmayan şekil verme işlemleri saç sağlığını negatif etkilemekte, hatta saçların dökülmesine neden olmaktadır.

Saçların sağlığını, güzel görünümünü bozan bazı etkenleri maalesef ortadan uyandırmak veya alıkoymak muhtemel olmasa da genel saç sağlığını koruyabilmek namına yapılabilecek böylece fazla şey bulunmaktadır.

Ünlü kuaför Hasan Hüseyin Yılmaz konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Kadınlar için saçlar fazla değerlidir, bu yüzden saçların bakımı ve beslenmesi de şüphesiz ihmalkârlık edilmemelidir. Özellikle de soğuk kış aylarında saçlar diğer mevsimlere kadar daha olumsuz etkilenir. bu nedenle de saçlarınız daha pozitif bakıma ihtiyaç duyar. Her ne değin herkesin cildi gibi herkesin saçı da kendine has özelliklere sahip olsa da; herkese iyi gelecek, saçlarını besleyecek, güzelleştirecek formüller bulunmaktadır. Bunun için azıcık zaman dağıtmak ve profesyonel kuaförlerden yardım alarak saç bakımlarını yaptırmak gerekiyor. Mevsim ister yaz olsun ister kış her daim saçların sağlığına iyi gelecek önerileri eğitimli kuaförlere sahip salonlara gitgide artarak uygulatmak, gerisinde 10-15 günde bir bakım maskeleri ile saçları şımartmak lazım ama kışın da saçlar parıl parıl sağlıkla parlasın.”

Hasan Hüseyin Yılmaz’dan önemli tavsiye

Saçları fazla sık yıkayıp temizlemek, şampuanlamak saç derisini kuruttuğunu ve muhtemel olduğunca bu sıklığı eksilmek gerektiğini bildiren Hasan Hüseyin Yılmaz; “Her gün yıkamak yerine 3 günde bir yıkamak yoluna gidilmeli ve kafa derisinin yağlanarak saç tellerinin beslenmesine izin verilmelidir. Ergenlik dönemi gibi saçların sıklıkla yağlandığı ve kepek oluştuğu dönemlerde saçları 2 günde bir yıkayıp temizlemek tatmin edici olur. Saçlar kuşkusuz sıcak suyla yok ılık su ile yıkanmalı, durulandıktan sonradan mümkünse saç diplerine çok az soğuk uygulanmalıdır. Bu sayede sıcak suyun saç dipleri ve saç üzerinde yer alan asit ve koruyucu lipit tabakayı eritmesi, saçların köklerinin yumuşayarak saçların sık dökülmesi de önlenmiş olur. Saçların ıslak kalması afiyet açısından yerinde olmadığından bilhassa geceleri saç yıkandığında kurutulmalıdır. Ancak bunun için kurutma makinesini yüksek sıcaklıkta çalıştırılmamalı, olası olduğunca düşük ısıda çalıştırarak yavaşça kurutulmalıdır. Evde fön sürüklemek, maşa ile saç şekillendirme uygulamaları pratik görünüyor olsa da bunlar ayrıntılarıyla tehlikelidir. Saç sağlığının düşmanıdır, saçın doğallığını, aydınlık görünümünü değil eder” diye tavsiyede bulundu.