Fenerbahçe'den 4 transfer bombası! 3'ü yabancı biri yerli

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile lig biter bitmez 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Ayrıca Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun istediği 4 isimle şimdiden anlaşma sağladı.

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Erol Bulut'la yolların ayrılmasından sonra göreve gelen ve göstermiş olduğu performansın yanı sıra takıma oynattığı futbolla tam not alan Emre Belözoğlu, yeni sezonda Fenerbahçe ile devam edecek. Şampiyonluk umutlarını son iki maça taşıyan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile lig biter bitmez 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Olivier Giroud ile söz kesildi

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start veren ve Avrupa'da boy gösterecek olan Fenerbahçe, 4 isimle şimdiden söz kesti. Fenerbahçe, Chelsea forması giyen Fransız golcü Olivier Giroud ile anlaşmaya vardı. Giroud transferinin bitmesinde en büyük pay eski takım arkadaşı Mesut Özil'e ait. Mesut Özil, 34 yaşındaki Fransız golcünün ikna edilmesinde önemli bir rol oynadı.

Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'yi tercih etti

Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan orta saha futbolcusu Dorukhan Toköz, Avrupa'dan birçok talibinin olmasına rağmen Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'sini tercih etti ve gelecek sezondan itibaren sarı-lacivertli formayı giyecek.

Visca, bu kez hayaline kavuşacak

Hemen hemen her transfer sezonunda adı Fenerbahçe ile anılan Boşnak futbolcu Edin Visca, bu kez hayaline kavuşacak. Sağ kanat oyuncusu Edin Visca, yeni için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

Vedat geri dönüyor

Cisse, Valencia, Thiam ve Kemal Ademi dörtlüsünden beklenen katkıyı alamayan Fenerbahçe, alternatifli bir hücum hattı oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda hareket eden Fenerbahçe, sezon başında Laizo'ya yüksek bir bedelle sattığı Vedat Muriqi'yi kiralama formülüyle yeniden takıma kazandıracak. İtalya'da umduğu ortamı bulamayan Kosovalı golcü, Fenerbahçe ile sürekli temas halinde Emre Belözoğlu'nun teklifine olumlu yanıt verdi ve gelecek sezonda tekrar sarı-lacivertli formayı giyecek.