MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyoruz. Son olarak Avaşin-Basyan bölgesinde teröristlerle sağlanan sıcak temas üzerine bir mağaraya komandolarımız tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında çıkan çatışmada 5 PKK'lı terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızın bölgedeki operasyonu sürüyor" denildi.