BIST 1.441
DOLAR 8,23
EURO 10,03
ALTIN 484,79
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'deniz salyası' havadan görüntülendi

Demirören Haber Ajansı

ÇANAKKALE Boğazı'nda balıkçıların kabusu haline gelen ve halk arasında 'deniz salyası' olarak da adlandırılan müsilajın tedirginliğe yol açan yoğunluğu, dronla görüntülendi.

Abone ol

Marmara Denizi’nin yanı sıra Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 3 aydır görülen müsilaj, deniz üzerindeki endişelendiren görüntüsünün yanı sıra, avcılık ve deniz canlıları üzerinde de olumsuz etki yaratıyor.

Beyaz, köpüksü ve yapışkan olan müsilajın Çanakkale Boğazı'ndaki yoğunluğu, cuma günü, fotoğraf çeken Cihan Kurnaz tarafından dron ile kaydedildi. Müjilajın, Çanakkale Boğazı'nın geniş bir alanını kapladığı net şekilde görüldü. 

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Ağaoğlu: Hedeflerimiz de potansiyelimiz de büyük
Kadıköy’de otomobillerin üzerine ağaç devrildi
MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe'den 4 transfer bombası! 3'ü yabancı biri yerli
Fenerbahçe'den açıklama: Kulüpleri açıkça uyarıyoruz, sakın ama sakın...
Beşiktaş’a Kevin N’Koudou müjdesi
Kocaeli'de tartıştığı karı kocayı tarlada tüfekle vurarak öldürdü
TSE 5 firmanın sözleşmelerini feshetti
‘Hüseyin Hasan Yılmaz’ güçlü saçlara sahip olmanın yollarını açıkladı
Son dakika TSK ve MİT'ten Gara'da ortak operasyon: 8 PKK'lı terörist öldürüldü
Yorumlar