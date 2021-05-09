Ahmet Ağaoğlu: Hedeflerimiz de potansiyelimiz de büyük

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sportif anlamda son iki sezon sürekli yarışın içerisinde olduklarını, taraftarın desteğini kalplerinde hissederek büyük bir özveriyle Trabzonspor ruhuna yakışır bir mücadele örneği sergilediklerini belirtti.

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Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki yazısında, yedi ayı aşkın süredir devam eden Süper Lig yolculuğunun sonuna yaklaştıklarını anımsattı.

Bu sezon Kovid-19 salgını, yaşadıkları sakatlıklar ve benzeri sorunların kendilerini çok yorduğunu ifade eden Ağaoğlu, artan takım sayısı, sıkışık fikstür gibi yönetilmesi zor durumlara rağmen futbolcu kadroları, teknik heyet ve çalışanlarıyla yan yana durduklarını aktardı.

Ağaoğlu, sportif anlamda son iki sezon sürekli yarışın içerisinde olduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Taraftarımızın desteğini kalbimizde hissederek, büyük bir özveriyle Trabzonspor ruhuna yakışır bir mücadele örneği sergiledik. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık ve 10 yıl sonra müzemize iki kupa götürdük. Ekonomik alanda başarılı bir yönetim anlayışı sergiledik, kulübün finansal durumunu sürdürülebilir hale getirdik, altyapıda yetiştirdiğimiz oyuncuları takıma kazandırdık. Altyapımızdan çıkan Yusuf Yazıcı'nın Avrupa'ya Türkiye tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle satışını gerçekleştirdik. Bugün gönül rahatlığıyla söylüyoruz ki tüm bunları başarmış bir Trabzonspor var artık. Tabii ki yaptıklarımızdan tam anlamıyla memnun değiliz. Çünkü hedeflerimiz de potansiyelimiz de büyük. Bu hedeflere uzanmak için her gün ter döken, Uğurcan ve Abdülkadir Ömür gibi Avrupa'nın yakından takip ettiği futbolculara sahip, Türkiye'nin en değerli takımı olan bir Trabzonspor var artık."

Ağaoğlu, bunları yaparken geçmişi unutmadıklarını vurgulayarak, "Çünkü bugünlere kolay zamanlardan geçerek ulaşmadık. Bizim için zorluklarla doluydu. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu olarak, bu takıma ve camiaya sevdalı bir insan olarak asla ve asla şikayet etmeden ve yorulmadan çalıştım. Ekip arkadaşlarım da aynı şekilde gece gündüz demeden mesai harcadılar. Şundan emin olun ki geldiğimiz nokta, Trabzonspor'un sportif ve finansal anlamda geleceğe emin adımlarla yürüyeceğinin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlardan ayrı kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarına değinen Ağaoğlu, "Elbette ki bu süreçte en üzgün olduğumuz konu taraftarlarımızdan, onların enerjisinden ve gücünden mahrum kalmamızdı. Motivasyonumuzu perçinleyen güzide taraftarlarımızın yer almadığı sessiz tribünlere karşı sahaya çıkmak büyük bir eksiklikti. İnşallah bu zor günler de geçecek. Salgın dönemini sağlıklı şekilde atlatıp sizlerle buluşacağımız günlere ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Size dünden daha fazla ihtiyacımız var"

Ahmet Ağaoğlu, sponsorluk anlaşmaları hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Size dünden daha fazla ihtiyacımız var. Stadyum gelirlerinden yoksun olmamız ve salgın nedeniyle firmaların sponsorluk anlaşmalarına yanaşmaması, gelirlerimizin de ciddi anlamda azalmasına yol açtı. Bu yüzden her yeni sezon öncesinde büyük heyecanla beklediğiniz formalarımızı sizlerle buluşturduğumuzda eskisinden daha fazla rağbet göstermenizi özellikle rica ediyorum. Bordo ve mavi renklerin asaletini, şanlı tarihimizi, kültürümüzü ve coğrafyamızı yansıtan renk ve tasarımlarıyla TS Club'larda satışa çıkacak formaları çok beğeneceğinize eminim."

Yaklaşan Ramazan Bayramı ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Ağaoğlu, bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.