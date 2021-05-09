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Uyuyacak çalışanlar aranıyor 12 bin TL ödenecek! Tek şart...

Yatak incelemeleri yapan bir şirket bir ay boyunca uyuyarak kendilerine yardım edecek çalışanlara bin 500 dolar (12 bin TL) ödenecek.

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Sosyal medya, yatak incelemeleri yapan 'Eachnight' isimli şirketin iş ilanını konuşuyor. Zira firma bir ay boyunca uyuyacak çalışma arkadaşları aradıklarını duyurdu. 1 ay sonra son bulacak iş için ödenecek rakamın bin 500 dolar (12 bin TL) olduğu açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamada bu iş için 5 kişinin seçileceği bilgisinin altı çizildi. Aynı açıklamada ülke fark etmeksizin en az 18 yaşındaki kişilerin başvurularını kabul edeceği belirtildi. 31 Mayıs'a kadar başvurulabilecek iş için aranan en tek şart ise iyi bir İngilizce.

Sözlü anketi cevaplayacaklar
Şirketin 'şekerleme eleştirmenleri' diye adlandırdığı bu kişiler uyumadan önce ve sonra video konferansa katılarak uyku hakkında sözlü bir anketi cevaplayacak. Şirket bu çalışma kapsamında en iyi kısa uyku süresi ve şekerleme yapmanın yorgunluk, hafıza, motivasyon ve üretkenlik üzerindeki etkilerini mercek altına alacak.

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