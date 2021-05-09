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Korkutan görüntü! Konya'da kum fırtınası çıktı ağaçlar, direkler devrildi araçlar hasar gördü

Korkutan görüntü! Konya'da kum fırtınası çıktı ağaçlar, direkler devrildi araçlar hasar gördü

KONYA'nın Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde dün etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı.

Korkutan görüntü! Konya'da kum fırtınası çıktı ağaçlar, direkler devrildi araçlar hasar gördü

Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde dün saat 17.30 sıralarında başlayan şiddetli rüzgar etkili oldu. 1 saat süren fırtına nedeniyle Cihanbeyli otobüs terminalinin çatısı uçtu. 

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Korkutan görüntü! Konya'da kum fırtınası çıktı ağaçlar, direkler devrildi araçlar hasar gördü

Tarlada çalışan ve trafikte araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar toz bulutunu cep telefonu ile görüntüledi. 

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Korkutan görüntü! Konya'da kum fırtınası çıktı ağaçlar, direkler devrildi araçlar hasar gördü

Bir anda rüzgarla birlikte gökyüzünü kaplayan toz bulutu paniğe neden oldu. 

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Korkutan görüntü! Konya'da kum fırtınası çıktı ağaçlar, direkler devrildi araçlar hasar gördü

Çatıdan savrulan parçalar park halinde olan 2 otobüs ve 3 otomobile zarar verdi. 

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