Korkutan görüntü! Konya'da kum fırtınası çıktı ağaçlar, direkler devrildi araçlar hasar gördü
KONYA'nın Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde dün etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı.
Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde dün saat 17.30 sıralarında başlayan şiddetli rüzgar etkili oldu. 1 saat süren fırtına nedeniyle Cihanbeyli otobüs terminalinin çatısı uçtu.
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Tarlada çalışan ve trafikte araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar toz bulutunu cep telefonu ile görüntüledi.
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Bir anda rüzgarla birlikte gökyüzünü kaplayan toz bulutu paniğe neden oldu.
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Çatıdan savrulan parçalar park halinde olan 2 otobüs ve 3 otomobile zarar verdi.
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