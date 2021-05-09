İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Sedat Peker cevabı! Acizlik, çürümüşlük..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'in eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar'a yönelik suçlamaları üzerinden kendisini eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert bir cevap verdi.

"Bir ülkede Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Kırmızı Bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı? Acizlik, çürümüşlük.." diyen İçişleri Bakanı Soylu şöyle devam etti:

"Mafyaya neler yaptığımızı, nasıl çökerttiğimizi, bu bağırtıların neden çıktığını sorarsan anlatırım. Mafya konusunda tek yapamadığımız, her seçimi kaybeden siyaset mafyasının Türk siyasetine musallatlığına çaresiz kalmaktır."

CHP lideri Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kemal Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştı: “Devleti yönetememe. Bazı çevrelere teslim olma. Değişik mafya örgütleri var Türkiye’de, bunlar zaman zaman bir araya geliyorlar, zaman zaman da çatışma içindeler. Sedat Peker, yurt dışına giderken bunlar ne kadar suçlu olup olmadığını bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Pasaport verildi mi? Verildi. Gönderildi mi? Gönderildi. Bir başka mafya lideri, bir ülkenin siyasal partisinin lideri olan bir kişi tarafından hapishanede ziyaret edildi mi? Edildi. Serbest bırakıldı mı? Bırakıldı? Onunla ilgili özel düzenleme yapıldı mı? Yapıldı. Eski bir İçişleri Bakanı bunlarla beraber bir fotoğraf verdi mi? Verdi. Şimdi kendi aralarında kavga var ve devlet seyirci. Garip olanı bu. İçişleri Bakanı, bu tartışmalara sadece seyirci.”