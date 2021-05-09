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Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çanaklı köyü kırsalında İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığınca, Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

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