Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'nin Çanaklı köyü kırsalında İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.Abone ol
İçişleri Bakanlığınca, Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."