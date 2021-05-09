İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Kudüs'teki gerginliği artıracak açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ramazan ayı başından bu yana devam eden gerginliği daha artıracak açıklamalarda bulundu.

Abone ol

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında yaptığı konuşmada, 'Kudüs'ün binlerce yıl Yahudilerin başkenti' olduğunu iddia ederek ABD ile Avrupa Birliğinden (AB) Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı Filistinli ailelerin İsrail tarafından zorla evlerinden çıkarılma planına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Başbakan Netanyahu, şunları söyledi:

"Kudüs'ü inşa etmemiz konusunda yapılan baskılara karşı koyuyoruz. Maalesef ki bu baskılar son zamanlarda arttı. En iyi dostlarımıza şunu söylemek istiyorum. Kudüs, İsrail'in başkenti. Her ulusun kendi başkentini inşa ettiği gibi bizim Kudüs'ü inşa etme hakkımız var. Bunu yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."

Aşırıcılık yanlılarının Kudüs'teki 'barışı' baltalamalarına izin vermeyeceklerini savunan Netanyahu, "Yasaları ve düzenin sorumlulukla ve kararlıkla uygulanmasını sürdüreceğiz. Tüm dinler için ibadet özgürlüğünü korumaya devam edeceğiz ancak şiddetli ayaklanmalara izin vermeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş gruplarına da gözdağı vererek bölgeden gelebilecek herhangi bir saldırıya misliyle karşılayacaklarını sözlerine ekledi.