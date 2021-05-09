Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 16 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece Irak'ın kuzeyinde gün boyu etkisiz hale getirilen terörist sayısının 16 olduğunu bildirdi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabındaki paylaşımda; Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Operasyonu'nun devam ettiği belirtilerek şu bilgiler paylaşıldı:
"Pençe-Şimşek Operasyonu'nu icra eden komandolarımız Metina'da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu."