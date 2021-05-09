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Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 16 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece Irak'ın kuzeyinde gün boyu etkisiz hale getirilen terörist sayısının 16 olduğunu bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabındaki paylaşımda; Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Operasyonu'nun devam ettiği belirtilerek şu bilgiler paylaşıldı:

"Pençe-Şimşek Operasyonu'nu icra eden komandolarımız Metina'da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu."

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