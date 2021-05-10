Ali Babacan'dan şok Abdullah Gül itirafı! 'Oradaydım' deyip anlattı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti'den istifa etmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Abdullah Gül'ün ortak adaylığı için muhalefetle pazarlık yürüttüğünü itiraf etti.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Abdullah Gül'e muhalefetin ortak adaylık teklifinde bulunduğunu söyledi. Muhalefetin sırlarını bir bir ifşa eden Babacan, AK Parti'den istifa etmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalefetle işbirliği yaptığını da ilan etmiş oldu.

Türkiye, Ali Babacan'ın ifşa ettiği sırları konuşuyor. AK Parti'lilerin sosyal medyadan "hain ilan ettiği" Ali Babacan, AK Parti'den istifa etmeden Abdullah Gül'ün ortak adaylığı için yürütülen görüşmelerde olduğunu ve muhalefetin son anda bu sözlerinden caydığını söyledi. İşte Ali Babacan'ın AK Partilileri kızdıran o şok itirafları;

İsmail Saymaz: Sürecin neresindeydiniz?

Ali Babacan: O çalışmaların tam göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeydim.

İ.S: Çok iyi bu... Sırlarınızı ifşa ettiniz yani! Siz Sayın Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması yönündeki girişimleri kastediyorsunuz. Sizce o gün neden Abdullah Gül aday olmalıydı, neden olamadı?

A.B: O gün baktığınızda, ortak aday çıkarttığında muhalefetin başarılı olması söz konusu olacaktı. Sonuçta baktığınızda memleket 5 yıl kaybetti değil mi?

İ.S: Neden olmadı sizce?

A.B: Olmadı çünkü ortak aday formülü son günlere giderken ki o zaman şöyle oldu. Diğer siyasi partilerin genel başkanları gelip teklif ettiler bunu.

İ.S: Kim teklif etti peki?

A.B: O gün kim varsa! İsimler belli. Bunlar biraz da şey görüşmeler. Teklif edenleri toplarsanız eğer ortak bir aday olsaydı rahatlıkla kazanılabilecek bir tablo vardı. Bağımsız tüm çalışmalarda vardı bu.

İ.S: Teklif edildiğinde siz de var mıydınız?

A.B: Tabii ki vardım.

İ.S: Bu çok önemli bir bilgi. Siz de vardınız ve Abdullah Gül bunu kabul etti.

A.B: Şöyle bir şart vardı o gün. Ancak gerçekten hep beraber ortak bir duruş olursa bu iş olur. Yoksa bir iki partinin destek verip diğerlerinin destek vermemesi o başka bir şey model. O gün gelip siz ortak aday olursanız biz sizi destekleyeceğiz diyenler son güne kadar o sözlerinin arkasında dursaydı o gün o iş olurdu.