Türkiye Kupası finaline seyirci alınacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Türkiye Kupası finalinde stat kapasitesinin üçte 1'i kadar seyirci alınacağını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacaktır. Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece Türkiye Kupası finali için geçerli olacaktır."