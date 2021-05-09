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İstanbul'da son bir haftada koronavirüs vakalarında azalma kaydedildi

Anadolu Ajansı

İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarında önemli bir azalma kaydedildiğini bildirdi.

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İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada, "Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarımızda önemli bir azalma kaydettik. Teşekkürler İstanbul" ifadelerini kullandı.

Memişoğlu'nun paylaştığı tabloda; vaka sayısında yüzde 34.8, yatan hasta sayısında yüzde 24.9, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21 oranında haftalık azalma olduğu kaydedildi.

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