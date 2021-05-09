BIST 1.441
DOLAR 8,23
EURO 10,03
ALTIN 484,79
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

İçişleri Bakanlığından Sedat Peker açıklaması

Demirören Haber Ajansı

İçişleri Bakanlığı, suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili, "Anılan kişinin yurt dışından sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle anılan kişi ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır" açıklamasını yaptı.

Abone ol

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada; güvenlik güçlerinin ülkenin huzuru ve güvenliği için hukuk devleti çerçevesinde tüm imkanlarını kararlılıkla ve sorumlulukla seferber ettiği belirtilerek, "Huzur ve güvenin temin edilmesinde birçok alanda elde edilen başarılar, organize suç ile mücadelede de hem operasyon verilerinde hem de halkımızın günlük hayatında hissedilmektedir. Bu çerçevede 15 Temmuz sonrasında 1738 operasyon yapılmış, 22 bin 636 şüpheli gözaltına alınmış, 8 bin 414'ü tutuklanmış; 31 ulusal düzeyde, 13 bölgesel düzeyde ve 304'ü de yerel düzeyde olmak üzere toplam 348 organize suç örgütü çökertilmiştir. Organize suç örgütlerinin güvenlik güçlerimiz karşısındaki sıkışmışlığı, acizliği ve her operasyonda elde edilen üstün başarılar, bu yapıların tamamen temizlenmesini sağlamaktadır" denildi.

"Adalete teslim edilinceye kadar takibi sağlanacak"

Güvenlik güçlerinin ağır saha baskısı karşısında bu yapılara mensup kişilerin dönem dönem 'örtüleme yöntemi' olarak adlandırılan bir yöntemle kamuoyuna 'faaliyetlerinden uzaklaşmış' izlenimini vermek istediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ancak bu konudaki hedeflerimizi ısrarlı takibimiz örtüleme adımlarına rağmen devam eder. Hakkında 'kırmızı bülten' talep edilen organize suç çetesi sözde yöneticisi Sedat Peker, dönem dönem çeşitli iletişim mecraları aracılığıyla, 'İş insanıyım, bu işlerden çekildim' demesine rağmen yine organize suça yönelik faaliyetleri tespit edilmiştir. Konu adliyeye sevk edilmiş ve neticesinde bu süreç operasyona dönüştürülmüştür. Anılan kişinin yurt dışından sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle anılan kişi ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır. Güvenlik güçlerimiz bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da halkımızın huzurunu bozacak tüm suç örgütleriyle mücadelesini bu yapılar hareket edemeyecek duruma gelinceye kadar sürdürecektir. Ayrıca 15 Temmuz'dan sonra art arda yapılan operasyonlarla büyük darbe vurduğumuz organize suç örgütlerinin son kalıntılarını da 2021 yılında tamamen bitirme kararlılığında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Sedat Peker'in gündem olan konuşması
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Kupası finaline seyirci alınacak
Süper Lig'e direkt yükselen takımlar Adana Demirspor ve Giresunspor oldu
İstanbul'da son bir haftada koronavirüs vakalarında azalma kaydedildi
Türkiye 9 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Thodex mağdurunun zararının giderilmesi için açtığı alacak davası kabul edildi
Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İzmir depreminde kaybettiği annesine 10 yıl önce yazdığı mektup enkazdan çıktı
Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 16 terörist etkisiz hale getirildi
Papa'dan Kudüs açıklaması: Endişeyle takip ediyorum
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı'nın isim değişikliği iddialarına nokta koydu
Yorumlar 2 yorum