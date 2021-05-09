İsrail'in Filistin zulmü devam ediyor!

İsrail'in zulmü Ramazan ayında da ağırlaşarak devam ediyor. Polis bu kez de işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki protestoculara sert müdahale etti.

Abone ol

İSRAİL, ramazan ayında Filistinlilere yönelik zulmünü artırarak sürdürüyor. İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlileri evlerinden zorla çıkarma planını protesto eden müslümanlara sert müdahalede bulundu. Polisin müdahalesinde bir gazeteci yaralanırken, birkaç Filistinli de gözaltına alındı.

Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde, İsrail’in zorla evlerinden tahliye etme kararı verdiği Filistinliler, iftar sonrası mahallede gösteri düzenledi. İsrail polisi, atlı birliklerin de yardımıyla göstericilere müdahalede bulundu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisinin müdahalesinde bir gazeteci yaralanırken, birkaç Filistinli de gözaltına alındı. Filistinli ailelerin mücadelesi devam ediyor.

İsrail mahkemeleri Filistin ailenin itirazlarını reddetmişti

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti. Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti. Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti. Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı. İsrail Yüksek Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada da nihai karar hazirana ertelendi.