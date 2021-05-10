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Suudi Arabistan hacı adaylarını kabul edecek

Suudi Arabistan, bu yıl yeni tip koronavirüs için getirilecek özel sağlık ve güvenlik şartları altında bu yıl hacı adaylarını kabul edeceklerini açıkladı.

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Suudi Arabistan, bu yıl hac ibadetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurdu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl haccın, hacıların sağlığı koruma altına alınarak, ibadetlerin kolaylıkla yapılmasının sağlanması gözetilerek, özel sağlık ve güvenlik koşullarına göre gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, haccın koşullarıyla ve önlemlerle ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

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