Bayramdan sonra kademeli normalleşme! "3'ncü haftada ölüm oranları da azalacak"

Mutant virüsle birlikte 3. dalgadaki tırmanış, alınan önlemler ve tam kapanma sürecinin etkileri ile birlikte inmeye başladı. Vaka sayılarının düşmesi hastanelerdeki yoğunluğu da azalttı. Uzmanlar bayramdan sonra büyük bir rahatlamanın olacağını söylüyor.

Abone ol

Artan vaka sayılarının düşürülmesine yönelik 29 Nisan'da başlayan tam kapanma süreci sonuç vermeye başladı. 3 hafta aralıksız sürecek 17 günlük kısıtlamanın başlangıcında 37 bin 674 olan günlük vaka sayısı 8 Mayıs itibari ile ilk kez 20 binin altına düştü. 29 Nisan'da 339 olan ölüm sayısı ise dün itibari ile 281'e geriledi. Sabah'ın haberine göre Türkiye'nin önde gelen hastanelerinin başhekimleri "Her şeye dikkat edilirse bayramdan sonra vaka sayılarında 5 bini hatta 5 binin altında bile rakamları görebiliriz" diyor.

Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş: (Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane Bölümü Başhekimi)

3'ncü haftada ölüm oranları da azalacak

Alınan önlemler ve tam kapanmanın etkileri önce ayaktan hastaya, sonra yatan ve yoğun bakımdaki hasta sayısına yansıyor. Şimdi 3'üncü haftadan itibaren ölüm oranlarına da yansıyacak. Ve ölüm oranları da düşecek. Bayramdan sonra kademeli normalleşmeye geçeceğimizi düşünüyorum. Birdenbire normalleşirsek yine vaka sayısı artabilir. Kapanma öncesinde İstanbul'dan şehir dışına çıkanlar aynı şekilde geri dönerlerse ürkütücü sonuçlarla karşılaşılabilir.

Prof. Dr. Nurettin Yiyit: (Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Şehit Prof. Dr. İlhan Varank EAH Başhekimi)

Vaka sayılarında çok hızlı bir düşüş var

Vaka sayılarında çok hızlı bir iniş var. Önümüzdeki günlerde tam kapanmanın da rakamlara yansımalarını göreceğiz. Aşılamaya düzenli bir talep var. Aşıya karşı olan antipati de kırıldı. İnsanlar bu salgın sürecinden aşısız çıkamayacağımızı anladılar. Toplumun büyük bir kısmını aşıladığımızda etkilerini daha da iyi göreceğiz. Önümüzdeki günlerde sağlık sistemimiz daha da rahatlayacak. Sağlık sisteminde kovidin getirdiği yük de hafifleyince, normalleşme süreci yaşayacağız. Bayramdan sonra rahatlayacağız.