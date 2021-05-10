BIST 1.441
DOLAR 8,24
EURO 10,02
ALTIN 485,44
HABER /  SPOR
ADV Ramazan'da umut var

26 yıllık özlem! Adana Demirspor kentte şampiyonluk turu attı

TFF 1.Lig'in son haftasında deplasmanda Menemenspor’u 4-1 yenerek 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Adana Demirspor, Adana’ya geldi. Üstü açık otobüsle kentte tur atan mavi-lacivertli ekibe 26 yıllık Süper Lig özlemi çeken taraftarlar eşlik etti.

Abone ol


TFF 1. Lig’in 34’üncü haftasında Adana Demirspor, Menemenspor’u 4-1 yenerek 70 puanla şampiyonluğa ulaştı. 1994-1995 sezonundan bu yana Süper Lig özlemi çeken Adana Demirspor, 26 yıl sonra yeniden Süper Lig’e yükseldi.

İzmir’den saat 02.00 sıralarında özel uçuşla Adana’ya gelen takımı çok sayıda taraftar Adana Havalimanı önünde karşıladı. Üstü açık otobüse binen Adana Demirspor kafilesi, kentte şampiyonluk turu attı. Taraftarlar da davul eşliğinde halay çekip takımlarının şampiyonluğunu kutladı. Kent genelinde taraftar grupları da takım otobüsüne araçlarıyla eşlik edip sevinç turları attı.

Adana Demirspor’un şampiyonluk turunda bazı vatandaşlarda balkonlarından takımlarına destek verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da genç kızın kabusu oldu! "Beni bu adamdan kurtarın"
Thodex vurgununda flaş gelişme! Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi yakalandı
Kastamonu'da yaşandı! Ot toplamaya giden yaşlı adam çay kenarında ölü bulundu
AK Partili Mahir Ünal: Türkiye aşılama sırasında 7'nci oldu
Ali Babacan'dan şok Abdullah Gül itirafı! 'Oradaydım' deyip anlattı
Suudi Arabistan hacı adaylarını kabul edecek
Türkiye Kupası finaline seyirci alınacak
Ankara'da feci kaza! Bir aile yok oldu
İsrail'in Filistin zulmü devam ediyor!
İçişleri Bakanlığından Sedat Peker açıklaması
Yorumlar