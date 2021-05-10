İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali İngiltere'ye taşınıyor

UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini Wembley'ye taşımaya hazırlanıyor. New York Times'ın haberine göre, UEFA yetkilileri ve İngiliz hükümeti, corona virüs seyahat kısıtlamalarını ortadan kaldırmak konusunda bir araya gelecek.

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UEFA yetkilileri ve İngiliz hükümeti, corona virüs seyahat kısıtlamalarını ortadan kaldırmak için Manchester City-Chelsea Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Wembley'e taşımayı görüşecek. Flaş iddianın sahibi New York Times gazetesi...

Avrupa futbolunun yönetim organı, Pazartesi günü(yarın) İngiliz hükümeti ile Şampiyonlar Ligi finalinin Londra'ya taşınması konusunda görüşecek. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs'ta yapılması planlanan final, Avrupa kulüp futbol takvimindeki en büyük gün olarak öne çıkıyor.

Türkiye'yi riskli ülkeler arasında işaret etti

Maçın nerede yapılacağına ilişkin iddialar, Türkiye'nin geçen ay corona virüs önlemleri kapsamında tam kapanma ilan etmesinden bu yana artıyor. Manchester City ve Chelsea'nin finaldeki yerlerini almalarından kısa bir süre sonra İngiliz hükümeti, taraftarlar için Türkiye'yi riskli ülkeler arasında işaret etti.

48 saat içinde karar açıklanacak

İngiltere Futbol Federasyonu yetkilileri, Avrupa'nın yönetim organı UEFA ile finalin taşınması hakkında görüşmeler başlattılar. Haberde UEFA ve İngiliz hükümeti arasında yarın bir görüşme yapılacağı ve kararın 48 saat içinde açıklanacağı belirtildi. Görüşmede bir anlaşmaya varılamazsa, Portekiz başta olmak üzere yedek bir seçenek masaya yatırılacak.

İstanbul'dan Portekiz'e taşınmıştı

Finalin taşınması yönünde bir karar çıkması durumunda Şampiyonlar Ligi finali üst üste ikinci kez İstanbul'dan alınmış olacak. Geçen yıl çeyrek final arifesinde virüsün yayılmasını engellemek için organizasyon İstanbul'dan Portekiz'e taşınmıştı.

12 gün önce sona eriyor

İngiliz turistler için popüler bir destinasyon olan Türkiye'de vaka sayısına göre; Şampiyonlar Ligi finalinden 12 gün önce (17 Mayıs) tam kapanmanın sona ermesi bekleniyor. Hükümet yetkilileri taraftarlarını ülkede kalmaları konusunda uyarırken, İngiltere'ye dönen kişiler için 10 günlük bir karantina süreci olacağını açıkladı.

UEFA'nın planı

New York Times'ın haberde verdiği bir başka detay ise UEFA, olası taşınma nedeniyle doğacak Türkiye'nin tepkisini aşağı çekmek için finali 2023'te İstanbul'da oynatarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına denk gelecek şekilde yapılmasını önerecek.

Boris Johnson ve Ceferin bir araya geldi

Öte yandan İngiliz The Sun gazetesi ise, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in konuyla ilgili bir görüşme yaptığını aktardı. Johnson, virüs nedeniyle Türkiye'yi neden kırmızı listeye aldıklarını aktarırken, Ceferin ise hükümetten final için bazı garanti koşullar talep etti. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Başbakanlık Ofisi 10 Numarada düzenlediği basın toplantısında, İngiliz Futbol Federasyonunun karşılaşmanın İngiltere'de oynanması için UEFA'ya başvurduğunu belirtmişti. Shapps, İngiltere Futbol Federasyonuyla UEFA yetkilileri arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ve son kararı UEFA'nın vereceğini söyledi.

Flaş iddia

Bir başka İngiliz medya ajansı The Times, Şampiyonlar Ligi finaline Wembley'in ev sahipliği yapacağını duyurdu. Habere göre, UEFA 2021 finalinin İstanbul'dan alınarak Wembley'e verilmesi halinde, 2022 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak St. Petersburg'un hakkını ötelemeyecek. Bunun yerine İstanbul'a, 2023 Şampiyonlar Ligi finali verilecek.