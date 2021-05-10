BIST 1.441
DOLAR 8,26
EURO 10,04
ALTIN 487,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var

İzmir'de bariyerlere çarpan TIR'daki 2 kişi öldü

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, kontrolden çıkan TIR'ın önce bariyerlere, ardından elektrik direğine çarptığı kazada sürücü ile yanındaki kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, saat 19.00 sıralarından İzmir- Ankara Asfaltı Çambel mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Cihan Duman (39) yönetimindeki 35 HJL 46 plakalı çimento yüklü TIR, İzmir yönünden Turgutlu istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce demir bariyerlere, daha sonra da elektrik direğine çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta sıkışan TIR sürücüsü Cihan Duman ve yolcu konumunda bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan cesetler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,3 milyonu aştı
Antalya'da feci olay! Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü
26 yıllık özlem! Adana Demirspor kentte şampiyonluk turu attı
Samsun'da genç kızın kabusu oldu! "Beni bu adamdan kurtarın"
14 gün sonra kahreden haber! Operasyonda yaralanan Uzman Çavuş Murat Nar şehit oldu
Kastamonu'da yaşandı! Ot toplamaya giden yaşlı adam çay kenarında ölü bulundu
AK Partili Mahir Ünal: Türkiye aşılama sırasında 7'nci oldu
ABD'de doğum günü partisine silahlı baskın! Çok sayıda ölü var
Ali Babacan'dan şok Abdullah Gül itirafı! 'Oradaydım' deyip anlattı
Suudi Arabistan hacı adaylarını kabul edecek
Yorumlar