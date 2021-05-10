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PSG puan kaybetti Lille şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Fransa Ligue 1'de Lille ile birlikte şampiyonluk yarışı veren Paris Saint-Germain, deplasmanda Rennes ile 1-1 berabere kaldı.

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Fransa Ligue 1 36. hafta kapanış maçında Paris Saint-Germain, Rennes'e konuk oldu.

Kritik gecede 45' Neymar ile öne geçen PSG, 70'te Sehrou Guirassy'nin golüne engel olamadı.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca Mauricio Pochettino'nun ekibi Lille'in kazandığı haftada yara aldı. Son şampiyonda Kimpembe 87. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, son 2 haftada Saint Etienne ve Angers(D) ile karşılaşacak. PSG'nin rakipleri ise Reims ve Brest olacak.

Genel averajın dikkate alındığı Fransa Ligue 1'de Lille'e kalan 2 maçta 4 puan yeterli olacak.

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