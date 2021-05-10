Büyük skandal! Yanlışlıkla takım arkadaşının formasıyla sahaya çıktı

TFF 1. Lig'de oynanan Tuzlaspor - Giresunspor maçında ilginç bir olay yaşandı. Tuzlaspor'da ikinci yarıda oyuna giren Fatih Safran, yanlışlıkla takım arkadaşı Ufuk'un formasıyla sahaya çıktı.

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TFF 1. Lig’in son haftasında Tuzlaspor, iç saha müsabakasında Gzt Giresunspor ile karşı karşıya geldi. GZT Giresunspor ise Tuzlaspor karşısında 2-1'lik skorla kazanarak Süper Lig'e doğrudan yükselen bir diğer takım oldu. En son 1970-1971 sezonunda Süper Lig vizesi alan GZT Giresunspor, 6 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de 1976-1977'den beri yer almıyordu.

Futbolculuğu döneminde 1996-1997'de Kayserispor'la, 2005-2006'da Antalyaspor'la Süper Lig'e çıkan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bu sefer teknik adamlık kariyerinde bunu başarmış oldu.

Yanlışlıkla takım arkadaşının formasıyla sahaya çıktı

Karşılaşmada çok ilginç bir olay yaşandı. Tuzlaspor'da ikinci yarıda oyuna giren Fatih Safran, yanlışlıkla takım arkadaşı Ufuk'un formasıyla sahaya çıktı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, 13 dakika sonra Fatih'i uyararak formasını değiştirmesini istedi.