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İzmir'de 'kız kaçırma' kavgasında silahlar patladı: 1 ölü 1 yaralı

İZMİR'de kız kaçırma nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Çalıkuşu Mahallesi 3245 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında kız kaçırma nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Yiğit Çoban (23) tabanca mermisiyle, G.D.(34) ise bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Yiğit Çoban Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, hafif yaralı G.D. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Çoban yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, G.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çoban'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 kişi gözaltında
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Öte yandan, polis ekipleri olaya karıştığı ileri sürülen S.B., E.A. ve A.Ç.'yi gözaltına aldı.

G.D.'de hastanedeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

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