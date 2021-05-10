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Premier Lig'den Süper Lig şampiyonuna iyi haber!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen West Ham United, sahasında Everton'a yenildi. Bu mağlubiyet Süper Lig şampiyonu için güzel haber demek.

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Everton'a West Ham United karşısında 1-0'lık galibiyeti getiren golü Dominic Calvert-Lewin 24. dakikada attı. 58 puanda kalan Londra ekibi West Ham United, beşinci sırada kendine yer buldu. 

İlk dört sıradaki takımların Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı Premier Lig'de West Ham United, Leicester City ve Chelsea'yi geçerek Devler Ligi bileti almak için mücadele ediyor.

Chelsea, ilk 4'e girmezse...
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon final oynayacak olan Chelsea, kupayı kazanır ve ligde ilk dörde giremezse Süper Lig şampiyonu, ön eleme oynamak durumunda kalacak. 

Chelsea, Premier Lig'de ilk dört sırada yer aldığı takdirde, Şampiyonlar Ligi kupasını kazansa da kazanmasa da Süper Lig şampiyonu direkt olarak bileti alacak. 

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