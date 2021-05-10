Fenerbahçe'nin istediği Moussa Marega, Al Hilal'da!

Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Moussa Marega'nın yeni kulübü belli oldu.

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Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Porto'nun golcüsü Moussa Marega'nın yeni takımı belli oldu. Porto ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 30 yaşındaki golcü futbolcu, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer oldu.

Kariyerinin büyük bir bölümünü Portekiz takımlarında geçiren Marega, bu sezon Porto formasıyla toplamda 45 maça çıktı, 12 gol ve 5 asist yaptı.