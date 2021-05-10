Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İsrail'e tepki: Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi.

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Mescid-i Aksa'ya girerek Filistinli Müslümanlara saldıran işgalci İsrail, bu sabah da zulmünü sürdürdü. İsrail askerleri, fanatik yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere müdahale etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in uyguladığı zulme sert tepki göstererek ' İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır' dedi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır."