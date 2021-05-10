BIST 1.451
DOLAR 8,27
EURO 10,05
ALTIN 487,66
HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan'da umut var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İsrail'e tepki: Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi.

Abone ol

Mescid-i Aksa'ya girerek Filistinli Müslümanlara saldıran işgalci İsrail, bu sabah da zulmünü sürdürdü. İsrail askerleri, fanatik yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere müdahale etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in uyguladığı zulme sert tepki göstererek ' İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır' dedi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır."

ÖNCEKİ HABERLER
Milan, Juventus'u deplasmanda devirdi
3 bin 500 sipariş alındı! Erzurum'da taleplere yetişmiyorlar çift vardiya yapılıyor
Son dakika Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
Atilla Yeşilada'dan bomba dolar tahmini! ‘Dolarda beklediğimiz alevlenme 1 ay ertelendi’
Bakanlık duyurdu! 79 bin 186 kişiye kısıtlama cezası
Galatasaray küme düşen Denizlispor deplasmanında
Paul Pogba'dan Fenerbahçe itirafı
Enginyurt'tan Sedat Peker çıkışı: Savcıları göreve çağırdı
Bir Zamanlar Kıbrıs'taki bu sahne Rauf Denktaş'ın eski danışmanını kızdırdı: Geri zekalı mısınız?
Konya'da 1 milyon kişinin bilgileri çalındı! Konya Büyükşehir Belediyesi'ne siber saldırı
Yorumlar