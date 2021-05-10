Milan, Juventus'u deplasmanda devirdi
İtalya Serie A'da Milan, deplasmanda Juventus'u 3-0 mağlup ederek ikincilik adına kritik bir galibiyet elde etti.Abone ol
İtalya Serie A 35. hafta kapanış maçında Milan, deplasmanda Juventus'u 3-0 mağlup etti. İkincilik mücadelesi veren Milano ekibine galibiyeti getiren goller 45' Brahim Diaz, 78' Ante Rebic ve 82. dakikada Fikayo Tomori'den geldi. Kırmızı-siyahlılarda 58. dakikada Franck Kessie ile penaltıdan yararlanamadı.
Üçüncü golün asistini yapan Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi. Juve'de ise Merih Demiral yedek soyundu.
Dizinden sakatlanan Zlatan Ibrahimovic, maçı tamamlayamadı ve 66. dakikada sahayı terk etmek zorunda kaldı.
Milan, 2011'den sonra ilk kez Juventus'u deplasmanda mağlup etti.