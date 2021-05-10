Son dakika Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, son dakika mart ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 13,1 seviyesinde gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini paylaştı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 13,1 seviyesine indi. İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 550 bin kişi artarak 28 milyon 89 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 44,3 rakamını verdi.

Şubat'ta yüzde 13,4 olmuştu

Bir önceki ay işsizlik oranı TÜİK verilerine göre yüzde 13,4 olarak açıklanmıştı.