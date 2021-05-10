İstanbul'da araçtan indirildiler! Bahaneleri pahalıya patladı

İSTANBUL'da yapılan denetimlerde izin belgesiz İETT otobüsü ve taksi ile yolculuk eden 3 kişiye 3 bin 460'ar lira para cezası kesildi.

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Avcılar girişindeki Namık Kemal Caddesi'nde oluşturulan denetim noktasında araçlar durdurulurken sürücü ve yolcuların tek tek kimlik ve izin belgeleri kontrol edildi. Başakşehir'den gelen İETT otobüsünde izin belgeleri olmadığı belirlenen biri yerleşik yabancı, diğeri oto elektrikçisi iki kişi araçtan indirilerek haklarında tutanak düzenlendi.



İzin belgesi bulunmayan ve "Gezmeye çıktım" diyen taksideki bir kadın da araçtan indirildi. Haklarında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 460 TL idari para cezası uygulanmak üzere tutanak düzenlenen kadın polise teşekkür ederek uzaklaşırken, belediye otobüsündeki oto elektrik tamircisi bir tanıdığının aracındaki arızayı gidermek için evden çıktığını söyledi.