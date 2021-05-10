BIST 1.455
DOLAR 8,25
EURO 10,04
ALTIN 487,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var

İstanbul'da araçtan indirildiler! Bahaneleri pahalıya patladı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da yapılan denetimlerde izin belgesiz İETT otobüsü ve taksi ile yolculuk eden 3 kişiye 3 bin 460'ar lira para cezası kesildi.

Abone ol

Avcılar girişindeki Namık Kemal Caddesi'nde oluşturulan denetim noktasında araçlar durdurulurken sürücü ve yolcuların tek tek kimlik ve izin belgeleri kontrol edildi. Başakşehir'den gelen İETT otobüsünde izin belgeleri olmadığı belirlenen biri yerleşik yabancı, diğeri oto elektrikçisi iki kişi araçtan indirilerek haklarında tutanak düzenlendi.

İzin belgesi bulunmayan ve "Gezmeye çıktım" diyen taksideki bir kadın da araçtan indirildi. Haklarında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 460 TL idari para cezası uygulanmak üzere tutanak düzenlenen kadın polise teşekkür ederek uzaklaşırken, belediye otobüsündeki oto elektrik tamircisi bir tanıdığının aracındaki arızayı gidermek için evden çıktığını söyledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri NATO'ya önemli katkı! Türk askeri yola çıkıyor 15 ülke katılıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Real Madrid, Sevilla'ya takıldı şampiyonluk fırsatını tepti
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı bakın ne kadar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İsrail'e tepki: Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir
Kocaeli'de çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk evi küle çevirdi
3 bin 500 sipariş alındı! Erzurum'da taleplere yetişmiyorlar çift vardiya yapılıyor
Okay Yokuşlu ve Mbaye Diagne'nin takımı West Bromwich Albion küme düştü!
Son dakika Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
Atilla Yeşilada'dan bomba dolar tahmini! ‘Dolarda beklediğimiz alevlenme 1 ay ertelendi’
İki bakandan Ramazan Bayramı öncesi ödeme müjdesi! Paralar hesaplara yatıyor
Bakanlık duyurdu! 79 bin 186 kişiye kısıtlama cezası
Yorumlar