Real Madrid, Sevilla'ya takıldı şampiyonluk fırsatını tepti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Sevilla ile 2-2 berabere kalarak liderlik fırsatını kaçırdı.

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Karşılaşmanın 22. dakikasında Fernando Reges'in golüyle öne geçen Sevilla, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı ataklarını artıran ev sahibi takım 67. dakikada Marco Asensio'nun golüyle beraberliği sağladı.

Karşılaşmanın 74. dakikasında Madrid'in lehine bir penaltı pozisyonu için VAR'a giden hakem Martinez Munuera, Eder Militao'nun öncesinde elle oynadığını karar verip oyunu devam ettirirken, 76. dakikada bu kez Sevilla lehine başvurulan VAR'ın ardından penaltı noktasını gösterdi.

Sevilla adına topun başına geçen Ivan Rakitic, 78. dakikada takımını bir kez daha öne geçirdi.

Maçın uzatma dakikalarında Eden Hazard (Dk. 90+4) ile skoru eşitleyen Real Madrid sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Lider Atletico Madrid'in deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalmasının verdiği avantajı değerlendiremeyen Real Madrid, 75 puanla 2. sırada kaldı.

Ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluk iddiası olan takımlardan Atletico Madrid 77 puanla liderliğini korurken, onu, Real Madrid (75), Barcelona (75), ve Sevilla (71) takip ediyor.