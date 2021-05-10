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Ali Koç, Emre Belözoğlu kararını verdi

Fenerbahçe’de yönetim, gelecek sezon da Emre Belözoğlu ile devam etme kararı aldı. Emre Belözoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

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Emre Belözoğlu'nun takımın teknik sorumlusu olmasının ardından adeta uçuşa geçen Fenerbahçe'de yönetim kesin kararını verdi. Takımı yeniden şampiyonluğun ortağı haline getiren Emre Belözoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; yönetimin bu kararı teknik patron Emre Belözoğlu'na iletildi. Ancak yönetim Emre Belözoğlu ile imzayı haziran ayında yapılacak seçimin hemen sonrasına erteledi. Fenerbahçe Yönetimi'nin imzayı etik olarak seçimler sonrasına bıraktığı ifade ediliyor.

Tüm transferi yöneten isim olacak
Emre Belözoğlu, yine de ligin tamamlanmasından sonra tüm transferi yöneten isim olacak. Belözoğlu'nun yönetime listesini sunduğu, bütçe planlamasının da yapıldığı gelen haberler arasında. Yönetimin Belözoğlu ile 'devam' kararında sadece başarılı sonuçlar etkili olmadı. Futbol tarzı ve oyuncular üzerindeki otoritesi de yönetimin böyle bir karar almasını kolaylaştırdı.

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