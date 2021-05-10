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ABD’de yatta patlama oldu! 6 yaralı var

ABD’nin Georgia eyaletindeki Lanier Gölü’ndeki yatta patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında, 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

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ABD’nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinin kuzeyinde bulunan Lanier Gölü’ndeki bir yatta patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

ABD medyası, yatta bulunan 13 ve 16 yaşlarındaki iki çocuk ve 39 yaşındaki bir kadının ölümden döndüğünü aktardı. Yaralıların ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı ifade edildi. Olayda yaralanan diğer 3 kişiye ise olay yerinde müdahale edildiği bildirildi.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olay anı Amerikalı gazeteci Rob DiRienzo’nun objektifine yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD
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