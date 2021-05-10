İstanbul’da engelli rampası olmayan üst geçit için İBB'ye 'Dürüst belediye istiyoruz' tepkisi

MALTEPE'de E-5 karayolu Küçükyalı mevkiinde bir tarafında engelli rampası bulunan, diğer tarafında ise engelli rampası olmayan üst geçit görenleri hayrete düşürüyor. Üst geçidin engelli rampası olmayan bölümünde üst geçidin ayaklarında “Dürüst belediye istiyoruz” yazılması dikkat çekti.

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Maltepe, D-100 Karayolu Küçükyalı mevki'inde bulunan Altıntepe Üst Geçidi'nde yapılan engelli rampası görenleri şoke etti. Geçidin kuzey kısmında engelli rampası bulunurken, güney kısmındaki rampa inşa halinde yarım kaldı. Aydınevler Mezarlığı'na bakan Kadıköy istikametinde, engelli rampasının bulunmasına rağmen, Kartal istikameti yönünde, engelli rampası için dikilen beton direkler dikkat çekti.

2 yıldır tamamlanmadı

Geçtiğimiz 2 yılda içerisinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ulusal basında oldukça yer edinen üst geçit, aradan 2 yıl geçmesine rağmen Engelliler haftasında da yapılmadı. Engelliler için üst geçidin yapımına duyarsız kalan İBB'ye vatandaşlar tepki gösterdi.

İBB'ye 'dürüst belediye istiyoruz' tepkisi

Üst geçidin engelli rampası olmayan bölümün ayak kısmında “Dürüst belediye istiyoruz” yazısı dikkat ise dikkat çekti. Engelliler için çıkış rampası olan ama iniş rampası olmayan engelli üst geçit havadan görüntülendi.

“Engelli rampasının yapılması için ille de birinin ölmesi mi gerek“

Köprüden geçen İsmet Şan, “Uzun yıllardır bu üst geçidin engelli rampası yok. Yaşlılar, büyükler, engelliler buradan geçmeye çalışıyor. Bu engelli rampasının yapılması için illa birinin burada ölmesi mi lazım” diye konuştu.