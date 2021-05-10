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ADV Ramazan'da umut var

Kartal’da ucuz tatlı izdihamı! Koronayı unutup kuyruğa girdiler

KARTAL’da yani açılan ve indirimli fiyatla satış yapan baklavacının önünde uzun kuyruklar oluştu. Onlarca kişi ucuz baklavayı görünce koronavirüsü unutup dükkan önünde sıraya girerek bekledi.

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Kartal’da yeni açılan bir tatlıcı dükkanında açılışa özel olarak ürünler indirimli fiyattan satıldı. İndirimleri gören vatandaşlar da korona virüsü unutup dükkan önünde sıraya girdi. Onlarca kişi ucuza tatlı alabilmek için kuyruklar oluşturup dakikalarca bekledi. İş yeri görevlileri ara ara vatandaşlara sosyal mesafe uyarılarında bulunurken dükkan önünde oluşan kuyruk neredeyse gün boyu devam etti.


Sırada bekleyen bir vatandaş, “Şu an kararsızım ama bakacağız yani. Baklava alabiliriz. Ramazan dolayısıyla” dedi.
Sırada bekleyen bir genç ise “Baklava ile pasta almaya geldik. Daha yeni girdik. Beş dakika, on dakika falan oldu” diye konuştu.

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