BIST 1.441
DOLAR 8,23
EURO 10,03
ALTIN 484,79

İsrail yine Mescid-i Aksa'yı hedef aldı! 90 Filistinli yaralandı

Anadolu Ajansı
İsrail yine Mescid-i Aksa'yı hedef aldı! 90 Filistinli yaralandı

Filistin Kızılayı, Kudüs ve çevresinde İsrail polisi ile Filistinliler arasında yaşanan arbedede yaralananların sayısının 90'a yükseldiğini, yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu açıkladı.

İsrail yine Mescid-i Aksa'yı hedef aldı! 90 Filistinli yaralandı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Mescidi Aksa'nın Şam Kapısı önünde bulunan Filistinliler ile İsrail polisi arasında çıkan şiddetli arbede sonucu yaralanan 90 kişiden 16'sının hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, yaralananlar arasında 1 yaşında bir bebek ve 5 çocuğun yanı sıra ambulans sağlıkçılarından birinin de olduğu kaydedildi.

114
İsrail yine Mescid-i Aksa'yı hedef aldı! 90 Filistinli yaralandı

Açıklamada, yaralanmaların çoğunun, İsrail polisinin insanların üzerine plastik mermi ve gaz bombaları fırlatmasından kaynaklandığı, ayrıca polisin insanlara fili şiddet kullanarak darp ettiği belirtildi. Filistin Kızılayı, bir önceki açıklamasında 80 kişinin yaralandığını, bunlardan 14'ünün hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

214
İsrail yine Mescid-i Aksa'yı hedef aldı! 90 Filistinli yaralandı

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, yaşlı bir kadının, fırlatılan gaz bombasının fişeği ile yüzünden yaralandığını, İsrail polisinin en az 7 Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi. Tanıklar, İsrail polisinin, Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilerin üzerine tazyikli su sıktığını aktardı.

314
İsrail yine Mescid-i Aksa'yı hedef aldı! 90 Filistinli yaralandı

Kadir Gecesi'nin ihyası için on binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya gelişiyle eş zamanlı olarak İsrail güvenlik güçleri, Kudüs'ün bir çok noktasında ve özellikle Aksa'nın kapıları önünde sıkı güvenlik önlemleri aldı. İslami Vakıflar Dairesinin açıklamasına göre, İsrail'in sıkı engellemelerine rağmen, Kadir Gecesi'nin ihyası için 90 bin kişi Mescid-i Aksa'da hazır bulundu.

414