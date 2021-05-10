Lider Beşiktaş'ın konuğu Karagümrük

Beşiktaş, Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

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Ligde oynadığı son karşılaşmada Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilen ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren siyah-beyazlılar, 25 galibiyet, 6 galibiyet, 7 yenilgi ve 81 puanla lider durumda bulunuyor.

Süper Lig'deki ilk sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan Fatih Karagümrük ise 14 galibiyet, 12'şer yenilgi ve beraberlikle 54 puan toplayarak sıralamanın 9'uncu basamağında yer alıyor.

İç sahada son maç

Fatih Karagümrük müsabakası Beşiktaş'ın bu sezon Vodafone Arena'daki son maçı olacak.

Vodafone Park'ta bu sene dikkat çekici bir performans ortaya koyan siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de oynadığı 19 maçta 45 puan topladı.

Ev sahibi olduğu karşılaşmalarda Beşiktaş, 14 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlik alırken, iç sahada oynadığı son maçta Atakaş Hatayspor'u 7-0 yenerek sezonun en farklı galibiyetine imza attı.

Nkoudou'nun durumu belirsiz, Atiba cezalı

Siyah-beyazlılarda yarınki mücadele öncesi Georges-Kevin Nkoudou'nun durumu belirsizliğini koruyor.

Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan N'Koudou takımdan ayrı çalışmalara başlarken, yarın görev yapıp yapamayacağı bu akşam gerçekleştirilecek antrenman sonrası belli olacak.

Sakatlıkları devam eden Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic'in yanı sıra yaşadığı sağlık problemini bir türlü atlatamayan Vincent Aboubakar'ın yarınki mücadelede sahada olması beklenmiyor.

Sakat oyuncuların yanı sıra, Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson da yarınki mücadelede görev yapamayacak.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic ve Josef de Souza'nın üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin son maçında Göztepe karşısında forma giyemeyecek.