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Trabzonspor, Nicolas N'Koulo transferini bitirdi

Trabzonspor, sözleşme uzatmaya yanaşmayan Majid Hosseini'nin yerini doldurdu. Kamerunlu stoper Nicolas N'Koulo ile sezon sonu için söz kesildi. Arada sadece küçük pürüzler kaldı.

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Ligdeki dördüncülüğünü garantileyen ve Avrupa biletini bitime iki maç kala cebine koyan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor’da transfer hareketliliği erken başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, iki yabancı oyuncuyla prensipte anlaşma sağladıklarını bir defa daha tekrar ederken bir başka transfer iddiası da İtalya’dan geldi. Hücum oyuncularına ağırlık veren bordo mavililer için yazılan isim ise tecrübeli bir savunmacı...

Gezgin stoper
İtalyan pazarına yönelen ve Bruno Peres ile söz kesen Karadeniz ekibi, La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Torino ile mukavelesi bitecek olan Nicolas NKoulou ile ilgileniyor. 31 yaşındaki Kamerunlu stoperin en büyük talibinin Trabzonspor olduğu belirtiliyor. Bonservisi elinde olacak oyuncunun da Fırtına’ya sıcak baktığı vurgulanıyor. Piyasa değeri 7 milyon avro olan NKoulou’nun kariyerinde Kadji Sports, Monaco, Marsilya ve Lyon var.

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