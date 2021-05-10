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Bursa Büyükşehir Belediyesi eski başkanının eşinden acı haber! Covid-19'a yenildi

İhlas Haber Ajansı

BURSA Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanlarından Ekrem Barışık'ın eşi Engin Barışık korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

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Diş hekimi Dr. Engin Barışık, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören 84 yaşındaki Dr. Engin Barışık'ın cenazesi Hamitler Kent Mezarlığında kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

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