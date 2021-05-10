Putin muhalifi Navalny'nin doktoru ormanda kayboldu! Daha önce de iki doktoru ölmüştü

20 Ağustos 2020'de Tomsk şehrinden Moskova'ya dönüşünde zehirlendiği iddiasıyla özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilen Rus muhalif Navalny'yi zehirlenmesinin ardından ilk tedaviyi uygulayan Doktor Alexander Murakhovsk ormanlık alanda kayboldu.

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Rus muhalif lider Alexey Navalny zehirlendikten sonra ilk tedaviyi uygulayan Omsk Hastanesinin Başhekimi Alexander Murakhovsk ortadan kayboldu. Geçtiğimiz Ekim ayında Omsk Bölgesi Sağlık Müdürü olarak atanan Murakhovsk’un 7 Mayıs tarihinde saat 16.00 sularında Sibirya’nın güneyindeki Bolsheukovsky Bölgesi’ndeki ormanlık alanda ATV olarak tabir edilen motorlu bir araçla avlanmaya çıktığı ve daha sonra hiç haber alınamadığı açıklandı.

Doktorun yakınlarına dün polis tarafından verilen bilgide, Rus polisinin arazi araçları, insansız hava araçları ve kalabalık bir ekiple ormanda Murakhovsk’u aradığı aktarıldı.Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise arazi koşullarında arama tarama faaliyetlerinin güçlüğü ve sulak arazilerin fazlalığı nedeniyle ek kuvvetlerin bölgeye sevk edildiğini duyuruldu. Yerel basında yer alan haberlerde ise, akşam saatlerinde doktorun telefon sinyallerinin tespit edildiğini ve yakın zamanda bulunabileceğini aktardı.

Daha önce 2 doktoru öldü, bir doktoru görevi bıraktı

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalny uçakta fenalaşınca Omsk kentinde hastaneye kaldırılmıştı. Burada Navalny’ye ilk müdahaleyi gerçekleştiren hastanenin Başhekimi Murakhovskya, Navalny’nin zehirlendiğine dair bir bulguya rastlanmadığını açıklaış, Navalny ise daha sonra tedavi için Almanya’ya götürülmüştü. Alman doktorların zehirlendiğini açıkladığı Navalny, tedavisini Almanya’da sürdürmüş, Omsk’taki hastanenin Başhekimi Murakhovsky ise Omsk Bölgesi Sağlık Müdürü olarak atanmıştı.

Navalny’ye ilk tedavi uygulanan Omsk’taki hastanede çalışan 1 doktor istifa etmiş, 2 doktor ise kalp krizi ve felç geçirerek hayatını kaybetmişti.

Navalny'nin tutuklanma süreci

Navalny, Almanya'da olduğu sırada adli kontrol şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,5 yıl hapse mahkum edilmişti. 20 Ağustos 2020’de Tomsk şehrinden Moskova’ya dönüşünde zehirlendiği iddiasıyla özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilen Navalny, burada tedavi görerek iyileşmişti.

“Putin’in talimatıyla Rus istihbaratı tarafından zehirlendiği” iddiasını öne süren Navalny, Moskova’ya dönüşünde havalimanında pasaport kontrolünde iken gözaltına alınmıştı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ülkenin dört bir yanında Navalny'nin serbest bırakılması için protestolar ise halen devam ediyor.

Açlık grevi yapmıştı

Bir aya yakın süre açlık grevi yapan, doktorların sağlık durumunun ciddiye gittiği uyarısında bulunduğu için grevi sonlandıran Navalny, oldukça zayıfladığı gözlemlenen ilk duruşmasında "Rusları kölelere dönüştürmekle" suçlayıp Putin'i Hans Christian Andersen'in “İmparatorun Yeni Giysileri” adlı eserine atıfta bulunarak "çıplak kral" olarak nitelendirmiş, "Sayın Yargıç, kralınızın çıplak olduğunu ve buna karşı tepki gösteren tek bir çocuk olmadığını, milyonlarca insanın bunun hakkında bağırdığını söylemek istiyorum. Onun sonuçsuz yönetiminin yirmi yılı şu sonuca yol açtı: Kulaklarının üzerine bir taç taktı, trilyonlarca rubleyi ziyan ettik ve ülkemiz yoksulluğa sürüklenmeye devam ediyor" demişti.