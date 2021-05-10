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Tokat'ta Anneler Günü'nde dünyası başına yıkıldı! Büyük acı yaşadı

İhlas Haber Ajansı

TOKAT’ta apartmanın 3. katındaki balkondan düşen şizofren hastası kadın hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, olay Gaziosmanpaşa Bulvarı Latifoğlu Konağı karşısındaki apartmanda dün meydana geldi. 5 katlı apartmanın 3. katındaki balkondan beton, zemine düşen 31 yaşındaki Bahar Buzluk ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Buzluk’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

2 çocuk annesi Hülya Buzluk (57) anneler gününde kızının balkondan düşmesi sonucu büyük acı yaşamıştı. “Bugün Anneler Günü, beni öptün yavrum” diyerek gözyaşı döken annenin yürekleri dağlayan feryatları kameralara yansımıştı. Kadının balkondan dengesini kaybederek mi düştüğü yoksa atladığının mı tespit edilmesi için başlatılan soruşturma devam ediyor.

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