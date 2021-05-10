Jandarma Genel Komutanlığı personelinin atama usul ve esasları belirlendi

Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Atama Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, mesleki gelişim durumu, kadro ihtiyaçları, hizmet bölgesi süresi, terfi durumu, branş, alt branş, ihtisas ve ihtisas alt dalları, kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları veya bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya mahkeme kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin hayati önemi haiz sağlık durumları, hizmet safahatı, atanma istekleri ve emniyet ve asayiş durumuyla idari ve zaruri nedenler temel atama kriterleri olarak belirlendi.

Kadrosu olmayan bir görev yerine atama yapılamayacak. Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere personel, toplam nüfusu 4 milyonu aşan iller ile belediye sınırları içindeki nüfusu 1 milyonu aşan ilçeler hariç, kendileri ve eşlerinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu illere ve ilçelere atanamayacak.

Hizmet bölgeleri atama açısından 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci dereceli olmak üzere beş ayrı bölgeye ayrılacak. 4'üncü ve 5'inci dereceli hizmet bölgeleri sıralı hizmet bölgeleri olduğundan personel, sıralı hizmet bölgelerine yönetmelik hükümleri doğrultusunda bir sıra dahilinde atanacak.

Hizmet bölgelerinin hangi derece, süre ve puanlara tabi olacağı, tercih edilme durumu, gelişmişlik düzeyi, coğrafi ve iklimsel koşullar, güvenlik ve asayiş durumu, özlük haklarındaki farklılıklar ile barınma, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel, ulaşım ve haberleşme imkanları gibi hususlar dikkate alınarak Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenecek ve ihtiyaç durumunda güncellenecek.

Genel atamalar her yıl mayıs-ekim aylarının dahil olduğu zaman aralığında yapılacak

Atama süreci atama takvimine uygun olarak yürütülecek. Genel atamalar her yıl mayıs-ekim aylarının dahil olduğu zaman aralığında yapılacak.

Atama kaynağına giren personelin ilk atamaları, branş ve alt branş mevcudunun, yükümlü personelde ise meslekleri dikkate alınarak yapılan sınıflandırma mevcudunun bir kişiden fazla olması halinde kurayla, bir kişi olması halinde kura çektirilmeksizin doğrudan, ihtiyaç duyulan kadro görev yerine yapılacak.

Mesleki safahatı mevcut olan personelin atamaları ile statü ya da branş değiştiren personelin atamaları emsalleriyle birlikte değerlendirilerek safahatlarına uygun ihtiyaç duyulan kadro görev yerine yapılacak.

Statü değişikliği eğitimini başarıyla tamamlayamayan personel, emsalleriyle değerlendirilerek safahatlarına uygun kadro görev yerlerine atanacak.

Mesleki süreç içinde Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen eğitimlerde esaslara göre dereceye giren personel atama cetvelindeki hizmet bölgeleri arasından istediğine ancak sıralı hizmet bölgesi sırası gelenler atama cetvelindeki sadece sıralı hizmet bölgelerinden istediğine atanacak.

Yürürlükteki mevzuat ve idari düzenlemeler doğrultusunda yeni temin edilerek atama kaynağına alınmak üzere eğitime tabi tutulacaklar ile mesleki süreç içinde statü değişikliği, uzun süreli temel kurs, staj veya eğitime tabi tutulacak personel, ilgili eğitim merkezi veya komutanlık emrine atanabilecek.

Yönetmelik, 1 Kasım 2021'de yürürlüğe girecek.