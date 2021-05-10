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Eran Zahavi hayatının şokunu yaşadı! Ailesi rehin alındı

PSV Eindhoven'ın İsrailli yıldızı Eran Zahavi ve ailesi Hollanda'da büyük bir şok yaşadı. PSV Eindhoven'ın İsrailli yıldızı Eran Zahavi'nin eşi Shay ve 3 çocuğu evdeyken silahlı soyguna uğradı.

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Son dönemde futbolculara yönelik hırsızlık girişimleri artarken son vaka Hollanda'da yaşandı. PSV Eindhoven'ın İsrailli yıldızı Eran Zahavi'nin eşi Shay ve 3 çocuğu evdeyken silahlı soyguna uğradı.

De Telegraaf'ın haberine göre, Eran Zahavi takımıyla birlikte gittiği deplasman maçı sırasında kargocu kılığına giren soyguncular yıldız futbolcunun eşi ve çocuklarını rehin aldı. 

Yaşanan arbedeyle eve giren iki soyguncu, ailenin ellerini bağlayıp ağızlarını bantlandı ve evdeki değerli eşyaları soymaya başladılar.

İsrailli forvet, haberi duyduktan sonra karısının ve çocuklarının yanına doğrudan Amsterdam'a döndü. Polis raporlarına göre, Zahavi ailesi olaydan yara almadı.

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