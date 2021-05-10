Metropoll'den geçim anketi! Yüzde 27'si, temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor bir yılda hepsi geriledi

Metropoll araştırma tarafından yapılan Türkiye'nin Nabzı anketine göre, temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum diyenlerin oranı son 1 yılda yüzde 24’ten yüzde 27’ye çıktı. Karın tokluğuna yaşayanlar yüzde 48.6’dan yüzde 53.6’ya yükseldi. Geçinebilenler yüzde 26’dan yüzde 17.2’ye geriledi.

Abone ol

MetroPOLL Araştırma'nın her ay düzenli olarak yaptığı Türkiye'nin Nabzı anketinin Nisan ayı sonuçları yayınlandı. Buna göre, vatandaşlara, "Şu andaki gelirinizle ilgili durumu hangisi daha iyi açıklar" diye soruldu.

Buna göre, halkın yüzde 17'si şu andaki geliriyle tüm ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabildiğini, yüzde 54'ü ise sadece beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini belirtti. Vatandaşların yüzde 27'si de temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını söyledi.

Geçen yıl Nisan ayı anketine göre, "Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum" diyenlerin oranı son 1 yılda yüzde 24’ten yüzde 27’ye çıktı. "Karın tokluğuna yaşayanlar" yani beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilenler yüzde 48.6’dan yüzde 53.6’ya yükseldi. 'Tüm ihtiyaçlarımı kolaylıkla karşılayabiliyorum" diyenlerin oranı ise son 1 yılda yüzde 26’dan yüzde 17.2’ye geriledi.