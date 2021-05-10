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Metropoll'den geçim anketi! Yüzde 27'si, temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor bir yılda hepsi geriledi

Metropoll araştırma tarafından yapılan Türkiye'nin Nabzı anketine göre, temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum diyenlerin oranı son 1 yılda yüzde 24’ten yüzde 27’ye çıktı. Karın tokluğuna yaşayanlar yüzde 48.6’dan yüzde 53.6’ya yükseldi. Geçinebilenler yüzde 26’dan yüzde 17.2’ye geriledi.

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MetroPOLL Araştırma'nın her ay düzenli olarak yaptığı Türkiye'nin Nabzı anketinin Nisan ayı sonuçları yayınlandı. Buna göre, vatandaşlara, "Şu andaki gelirinizle ilgili durumu hangisi daha iyi açıklar" diye soruldu. 

Buna göre, halkın yüzde 17'si şu andaki geliriyle tüm ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabildiğini, yüzde 54'ü ise sadece beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini belirtti. Vatandaşların yüzde 27'si de temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını söyledi. 

Geçen yıl Nisan ayı anketine göre, "Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum" diyenlerin oranı son 1 yılda yüzde 24’ten yüzde 27’ye çıktı. "Karın tokluğuna yaşayanlar" yani beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilenler yüzde 48.6’dan yüzde 53.6’ya yükseldi. 'Tüm ihtiyaçlarımı kolaylıkla karşılayabiliyorum" diyenlerin oranı ise son 1 yılda yüzde 26’dan yüzde 17.2’ye geriledi.

Aksoy Araştırma anketi ne diyor?

Aksoy Araştırma'nın son anketine göre de araştırmaya katılanların yüzde 38,9’u Türkiye’nin en önemli sorununun ne olduğu sorusuna ‘ekonomi’ yanıtını verdi. İkinci sırada ise yüzde 28,9 ile ‘korona virüsü' gelirken, yüzde 7,9  ‘yolsuzluk’ dedi.

Ekonominin en önemli sorunu olarak ise yüzde 35.3 ile hayat pahalılığı ilk sırada çıktı. İkinci sırada yüzde 29.3 ile işsizlik, üçüncü sırada ise yüzde 17.9 ile enflasyon çıktı...

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