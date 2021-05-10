81 ilde tüm camilerde Mescid-i Aksa için salalar okundu

Mescid-i Aksa'daki İsrail zulmüne Türkiye'den sert tepki. Öğle ezanının ardından ülkedeki tüm camilerden, Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve zalimlerin zulmünün son bulması için salalar okundu, dualar edildi.

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Mescid-i Aksa'yı işgla eden İsrail güçlerine Türkiye'den yanıt gecikmedi. Tüm Türkiye'de öğle ezanının ardından Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okundu ve dualar edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filisitinlilere saldırmasına ilişkin, "Bugün inşallah öğle ezanının ardından ülkemizdeki tüm camilerimizden, tüm minarelerimizde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve zalimlerin zulmünün son bulması için salalar okunacak ve dualar edilecektir." dedi.

Erbaş'ın duyurusunun ardından tüm Türkiye'de öğle ezanının ardından Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okundu ve dualar edildi.